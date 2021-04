Real Madrid, Sergio Ramos positivo al Covid

Dopo la notizia della conferma di Florentino Perez alla guida del Real Madrid, il club deve fare i conti con una news non troppo felice. Infatti, attraverso una nota apparsa sul sito e sui profili social dei blancos, ecco l’annuncio della positività al Covid di Sergio Ramos.

Il capitano merengues è infortunato ma è stato vicino alla squadra nelle ultime gare come quella contro il Liverpool a Valdebebas e il recente Clasico contro il Barcellona. Il difensore, dunque, adesso non potrà seguire i compagni neppure da lontano rimanendo in tribuna ma dovrà restare in isolamento in casa. “Real Madrid annuncia che il nostro giocatore Sergio Ramos ha dato un risultato positivo nell’ultimo test COVID-19 effettuato”, questo il breve comunicato dei blancos.

Il capitano dei blancos si va dunque ad aggiungere al compagno di reparto Raphael Varane, anche lui al momento alle prese con la positività al virus.