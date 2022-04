Real Madrid, si cambia: in estate almeno in 5 diranno addio…

Rumors di mercato in casa madrilena

Il Real Madrid si appresta al rush finale della stagione. Liga e Champions League obiettivi concreti per la squadra di Carlo Ancelotti che, però, tra qualche mese dovrà fare i conti con un ricambio importante in rosa. Sono diversi, infatti, i calciatori che non sembrano più rientrare nel progetto del club Blancos. Dalla Spagna, a tal proposito, fanno il punto sui possibili addii.

Secondo l'emittente iberica Cadena Ser, sarebbero almeno cinque i giocatori in procinto di lasciare il Real Madrid nel corso della prossima estate. In modo particolare si tratterebbe di Isco, Bale e Marcelo, in scadenza di contratto, ma anche del tanto discosso Eden Hazard e Alvaro Odriozola, attualmente in prestito alla Fiorentina.