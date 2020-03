Real Madrid, si chiude la storia d’amore con Marcelo: il brasiliano verso l’addio

Real Madrid e Marcelo, una storia d’amore destinata a concludersi in estate. Sembra essere questo lo scenario per i mesi estivi con il brasiliano che potrebbe lasciare i blancos dopo i tanti anni ricchi di successi.

Lo riporta Sport che spiega come il club iberico non vedrebbe, in questo momento, di cattivo occhio l’addio del terzino al termine di questa stagione. Arrivato nel 2007, Marcelo ha conquistato ogni trofeo possibile con il Real Madrid e dopo quattordici anni sarebbe vicinissimo a salutare. In molti, all’interno della società, considerano completato il ciclo del campione brasiliano a Madrid e l’esplosione di Sergio Reguilon al Siviglia, pare dare garanzie sufficienti in ottica futura.