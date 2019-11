Real Madrid, sostegno a Bale: “Miglior giocatore che abbiamo, ci darà ancora una mano”

“Galles-golf-Madrid”. Così c’era scritto su quel bandierone esposto da Gareth Bale insieme ai compagni di Nazionale dopo aver conquistato la qualificazione alla fase finale di Euro 2020. A testimonianza che il rapporto col Real sia ai minimi termini, ma in realtà la società ha voluto, in giornata, rispondere a tale provocazione, spegnendo la miccia: “È il miglior giocatore che abbiamo in rosa, ci darà ancora una grossa mano e siamo sicuri che sarà ancora decisivo per farci vincere. Non stiamo pensando assolutamente a darlo via o qualcosa di simile”. Sono indiscrezioni che ha raccolto il giornale spagnolo Marca, definendole affidabili, arrivando dagli ambienti vicini ai blancos. Sembra infatti che Bale sarà regolarmente titolare per il prossimo match di Liga che mette il Madrid di fronte alla Real Sociedad.