Real Madrid stecca, Zidane: “Deluso e l’Atletico non sbaglia un colpo”

Da una parte l’Atletico Madrid che non sbaglia un colpo, dall’altra Barcellona e Real Madrid che faticano. Dopo il pari blaugrana nell’ultima gara dell’anno, anche i blancos si fermano e non vanno oltre l’1-1 con l’Elche. Zinedine Zidane, tecnico madrileno, ha commentato aspramente lo stop in Liga ai microfoni dei media spagnoli.

Zidane: “Stop che non ci voleva. L’Atletico corre”

Come riporta AS, Zidane si è detto deluso dal risultato dei suoi: “Non ci voleva. Sicuramente non ho sensazioni positive adesso, ma la stagione e il campionato sono ancora lunghi”, ha commentato il mister. “Ci è mancato il secondo gol ma ripeto, tutte le squadre perderanno punti. Questo è un campionato molto difficile. Abbiamo fatto tante belle partite ma in questo abbiamo perso due punti. Dobbiamo continuare a lavorare, perché la stagione è molto lunga e ci sono ancora tante partite da giocare. L’Atletico Madrid corre e non sbaglia un colpo e questo lo sappiamo ma la stagione è lunga”.

Poi sui singoli: “Hazard? Ora Eden sta meglio e sta recuperando. Dobbiamo andarci piano con lui, passo dopo passo”.