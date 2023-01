Real Madrid, storico record: dopo 4436 partite in campo senza spagnoli

Il Real Madrid è stato battuto oggi dal Villareal nel match del 16° turno della Liga. Una sconfitta che potrebbe costare cara visto che il Barcellona potrebbe staccare i ragazzi di Carlo Ancelotti di tre punti se riuscirà a vincere a Madrid contro l'Atletico. Ma oggi il Real Madrid ha stabilito un record storico in avvio di match. E' sceso in campo per la prima volta nella sua storia (dopo 4.436 partite), con una formazione titolare tutta composta da calciatori stranieri. Questo l'undici senza nemmeno uno spagnolo di Ancelotti: Courtois, Mendy, Rudiger, Militao, Alaba, Tchuameni, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema. L'unico spagnolo in campo è stato Lucas entrato al 64' al posto di Tchuameni.