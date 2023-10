Real Madrid, strana regola sulle automobili imposta ai calciatori

AlRealMadridtutti i giocatori sono tenuti a seguire delle precise regole per quanto riguarda le loro vetture. Quantomeno per quelle cui fanno uso per recarsi in allenamento o in partita. Si tratta di direttive che arrivano direttamente dai piani alti del club e che sono da ricondurre ad una serie di contratti di sponsorizzazione firmati con la Bmw. Dunque, anche per un fattore di immagine, i calciatori blancos devono farsi vedere mentre arrivano e vanno a bordo di una vettura della nota azienda automobilistica tedesca. Pena una multa salata. Una situazione alquanto bizzarra che però non è la prima volta che capita: già al Bayern Monaco hanno più volte adottato questo tipo di sponsorizzazione, l'ultima con la Audi.