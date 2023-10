Real Madrid, stretto accordo con l’Arabia Saudita. Sarà una partnership

Diventata un must del calcio, l'Arabia Saudita punta a conquistare questo magnifico sport sotto ogni punto di vista. Prima dando un nome, vero, al proprio campionato nazionale con giocatori di alto livello. Poi, espandendosi anche nelle maggiori leghe e club che ne hanno fatto la storia del calcio. E proprio seguendo questa seconda direzione, secondo quanto riportato dal TheAthletic dal Medio Oriente puntano ad entrare nella grande famiglia delReal Madrid. Secondo la fonte spagnola, i blancos hanno stretto un nuovo accordo di partnership con una banca regionale saudita. Questa entrerà a far parte degli sponsor del club seppur non apparirà nelle divise ufficiali della squadra, in quelle d'allenamento o anche all'interno dello stesso Santiago Bernabeu. In passato il Real aveva già stretto un accordo di sponsorizzazione con un'impresa saudita, la Saudi Telecom, ma questo era scaduto.