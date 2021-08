Real Madrid, svelata maglia da trasferta: il debutto… contro il Milan

Debutta la nuova divisa da trasferta madrilena

Il Real Madrid ha svelato la maglia away per la stagione 2021/22. Scelto il blu come colore principale e l'arancio a comporre le iconiche tre strisce Adidas, all'altezza delle spalle. Logo, sponsor tecnico e main sponsor invece saranno in bianco, rimandando appunto al colore principale del club. Come fa sapere la stessa società, il debutto della nuova maglia avverrà domenica, nell'amichevole contro il Milan a Klagenfurt.