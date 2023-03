Real Madrid, Tchouameni assist alla Modric: “L’esterno? Imparo da lui…”

Un assist al bacio "alla Modric". In casa Real Madrid si coccolano il giovane centrocampista francese Tchouameni che evidentemente sta crescendo e imparando i gesti tecnici dai calciatori più esperti. Nel corso della gara contro l'Espanyol, infatti, il classe 2000 si è reso protagonista di un passaggio al bacio per la rete di Militao. Un assist che ha ricordato a tutti il modo che il suo compagno croato più esperto usa spesso durante le sfide.

Intervistato da LaLiga TV, Tchouameni ha ammesso che quel gesto è stato frutto degli allenamenti e, perché no, degli insegnamenti proprio di Modrid. "Vogliamo vincere tutte le partite ed è stato importante farlo con l'Espanyol perché non ci siamo riusciti nelle scorse due partite. Siamo contenti". Parlando poi del suo gesto tecnico, il francese non si è nascosto: "L’assist d’esterno? Imparo da Luka (Modric, ndr) in allenamento. Lo posso vedere tutti i giorni".