Real Madrid, tegola Bale: rischia 2 mesi di stop

Il gallese potrebbe saltare ben 14 gare in totale

Molta sfortuna in casa Real Madrid per Gareth Bale. L'ala offensiva dei blancos, out per infortunio dalla scorsa settimana, rischia un lungo stop. Da quanto si apprende da AS, il gallese potrebbe essere assente dal campo per ben 2 mesi. Il 32enne ha subito una lesione al tendine del ginocchio destro nel corso dell'allenamento dello scorso 11 settembre. Un problema che gli aveva già fatto saltare il match di Liga del weekend e la gara di Champions League contro l'Inter.