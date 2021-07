Real Madrid, tegola Benzema: è positivo al Covid-19

La nota del club sulla positività del centravanti

Tegola in casa Real Madrid : Karim Benzema è risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso club spagnolo con una nota apparsa sul sito ufficiale e sui profili social. Il bomber francese prima di poter tornare a lavorare con la squadra di Carlo Ancelotti in vista della ripresa della Liga, dovrà sottoporsi prima alla quarantena obbligatoria e poi a nuovi test. Reduce dalla delusione agli Europei con la sua Francia, il centravanti era rientrato nelle scorse ore dalle vacanze.

"Il Real Madrid CF comunica che il nostro giocatore Karim Benzema è risultato positivo al Covid-19". Sono queste le poche parole diffuse dal sito ufficiale blancos in merito alla situazione di Benzema. Proprio il francese, in queste ore, era al centro di rumors secondo cui stava per prolungare il suo attuale contratto con il club. Probabilmente questo stop dovuto al Covid ritarderà l'eventuale annuncio del rinnovo.