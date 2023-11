Real Madrid, tegola Camavinga: il francese rischia due mesi di stop

L’ex Rennes ha immediatamente lasciato il ritiro dei Bleus per tornare in Spagna e non sarà quindi a disposizione del ct Deschamps, che ha convocato al suo posto Khéphren Thuram, per le partite contro Gibilterra e Grecia, ma secondo quanto riportato dalla stampa spagnola il suo 2023 potrebbe essersi concluso in anticipo. Il giocatore rischia infatti di stare lontano dai campi per due mesi. Se ne saprà di più dopo la risonanza magnetica alla quale il giocatore sarà sottoposto a Valdebebas.