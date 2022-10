Real Madrid, tegola per il Clasico: non ci sarà Courtois

Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid dovranno rinunciare a Thibaut Courtois nel Clasico in programma domenica sera. Nel big match contro il Barcellona, a difendere i pali dei Blancos non ci sarà il super portiere belga.

Il calciatore, infatti, ha accusato un problema al nervo sciatico alla fine di settembre e ancora non si è ripreso del tutto. Courtois, come spiegato anche da Marca, non si è allenato nemmeno nell'ultima sessione insieme al gruppo e per questo motivo sembra impossibile un suo impiego.