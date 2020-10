Real Madrid, tegola per Zidane: Carvajal out per lesione al legamento del ginocchio

Brutte notizie per il Real Madrid e per la Nazionale spagnola. Dani Carvajal ha subito un duro infortunio che lo terrà fuori per lungo tempo. A darne l’annuncio la stessa società blanca attraverso una nota pubblica sul sito ufficiale e sui profili social.

Real Madrid: tegola Carvajal

I blancos hanno comunicato che gli esami a cui è stato sottoposto Carvajal hanno evidenziato una lesione al legamento laterale interno del ginocchio destro. Per l’esterno del Real Madrid quindi si prospettano almeno due mesi di stop. Lo stesso calciatore ha mostrato le sue condizioni con un tweet sul proprio profilo ringraziando per i tani messaggi arrivati. Con un tutore al ginocchio lo spagnolo non vede l’ora di poter tornare sul campo ad aiutare i suoi.