Real Madrid, tempo di cure per… il prato del Santiago Bernabeu

Il terreno di gioco dei Blancos crea qualche grattacapo.

Redazione ITASportPress

C'è preoccupazione in casa Real Madrid. Nessun problema dal punto di vista della squadra, bensì qualche grana relativa al Santiago Bernabeu ed in particolare al terreno di gioco e all'erba che, da tempo, non è più quel perfetto manto erboso che faceva invidia a tutta Europa.

Come sottolineato anche da Marca, infatti, giocatori e mister hanno più volte fatto notare come il terreno da gioco non sia in perfetto stato. Il troppo uso, il fitto calendario e qualche secondaria problematica hanno reso impossibile all'erba di crescere nel modo giusto e, in alcune zone, è ben visibile il disagio.

Ecco perché, come sottolineato dal quotidiano iberico, la pausa per il Mondiale arriva al momento più opportuno. Saranno 81 giorni di "cure" per il prato del Bernabeu per il quale diversi esperti, da agosto ad oggi, avevano ipotizzato delle soluzioni che, in realtà, non hanno poi dato i frutti sperati.

Il Real Madrid si augura che il non utilizzo del campo dal 10 novembre 2022 al 29 gennaio 2023 - data della prima partita dei Blancos post Mondiale - sia un tempo sufficiente per permettere all'erba di ricrescere e tornare ad essere quella invidiata da tutti in Europa.