Real Madrid, tensione Ancelotti-Vinicius: il labiale del tecnico

Tra i giocatori seguiti con maggior attenzione contro il Las Palmas c’era anche Vinicius, tornato in campo nella ripresa un mese dopo la lesione al bicipite femorale della gamba destra subita il 29 agosto contro il Celta.

Il brasiliano, capace di bruciare i tempi di recupero indicati inizialmente in sei settimane, non è parso fatalmente nelle migliori condizioni, ma a non convincere Ancelotti è stata la prestazione fornita da “Vini” e pure l’atteggiamento mostrato in campo.

Eloquenti in tal senso alcuni scambi di battute tra giocatore e allenatore avvenuti durante la partita e puntualmente ripresi dalle telecamere.

Ancelotti è stato infatti ripreso in alcune espressioni sconsolate sulla posizione assunta in campo da Vinicius, che dal canto proprio è parso scoraggiato. La pazienza del tecnico emiliano è poi finita quando, di fronte all’ennesimo errore dell’ex Flamengo, “Mister Champions” si è alzato dalla panchina rivolgendosi in questi termini al proprio giocatore: "Non puoi giocare così, non puoi giocare così ....", con tanto di inequivocabile gesto del dito indice della mano destra.

Al termine della partita, poi, le immagini hanno evidenziato come Vinicius e Ancelotti si siano diretti verso lo spogliatoio in direzioni opposte, senza salutarsi.

Doveroso rimarcare come non ci sia stato nessuno scontro e anzi è facile immaginare che nel post-gara i due si siano chiariti, ma la strada per il recupero del miglior Vinicius sembra essere ancora lunga.

