Real Madrid terza migliore squadra 2021-22: Kroos e Casillas non la prendono bene…

Non è bastato al Real Madrid vincere la Liga e la Champions League 2021-22 per essere eletta da France Football, o meglio dai giornalisti votanti, la migliore squadra della passata stagione. Per i Blancos, neppure il secondo posto, andato poi al Liverpool. Solo "medaglia di bronzo" per gli uomini di Carlo Ancelotti che non hanno preso benissimo tale risultato.