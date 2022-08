Real Madrid, tifosi non dimenticano… Mbappé: durante Supercoppa ecco lo sfottò

Sembrava poter diventare un giocatore del Real Madrid , poi, all'improvviso, il "no" e il rinnovo col Psg. Parliamo di Kylian Mbappé , stellina parigina, che non è stata "dimenticata" dai tifosi Blancos.

Se già in precedenza qualche sostenitore della squadra spagnola aveva fatto notare all'attaccante francese come in campo internazionale non avesse vinto nulla, ecco che anche in occasione della sfida valida per la Supercoppa Europea contro l'Eintracht Francoforte, poi vinta dai Blancos, qualche tifoso sugli spalti ha voluto ulteriormente pungere la stellina transalpina.