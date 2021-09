Real Madrid torna al “nuovo” Bernabeu e invita operai che hanno lavorato a rifacimento

Il gesto dei blancos

Il Real Madrid è pronto a tornare al Santiago Bernabeu col pubblico dopo i lavori di rifacimento dell'impianto. I blancos, nella sfida di domani contro il Celta, riabbracceranno i tifosi. Tra loro, ci saranno anche gli operai, costruttori e, in generale, tutti coloro che hanno partecipato al progetto di ammodernamento. Lo riporta Marcache spiega come il patron dei galacticos Florentino Perez, per ringraziare il personale che si è adoperato per rendere possibile il ritorno delle persone durante le gare, abbia invitato tutti coloro che hanno contribuito ai lavori del nuovo Bernabeu alla gara di domenica contro il Celta.