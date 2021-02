Real Madrid, troppi infortuni. Zidane: “Sono preoccupato”. E contro l’Atalanta out in 8…

Il Real Madrid riprende la marcia in Liga grazie al successo per 2-0 contro il Valencia ma fa la conta con gli infortunati. Alle tante assenze si aggiunge anche quella nuova di Dani Carvajal sostituito da Zinedine Zidane dopo meno di mezz’ora di gioco nella sfida di ieri. Come riporta El Mundo, proprio il tecnico francese si è detto estremamente preoccupato e perplesso per questi tanti infortuni che stanno colpendo la squadra blanca soprattutto nell’ottica del finale di campionato e della prossima sfida di Champions League contro l’Atalanta.

Real Madrid, Zidane fa la conta degli infortunati

“Non capisco cosa accada. Ci sono molti infortuni e sono preoccupato”, ha esordito Zidane. “Mi dispiace tanto per Dani perché stava giocando bene ed era in un ottimo momento. Per lui si tratta di una ricaduta e mi dispiace. Lui è molto importante per noi”.

E ancora: “Sinceramente non so dare una spiegazione per tutti questi infortuni. Non posso. Quello che so è che sono preoccupato”. E in effetti, in attesa di conoscere nel dettaglio l’entità dello stop dell’esterno spagnolo, Zidane deve fare davvero la conta degli uomini rimasti a disposizione. Contro il Valladolid nel prossimo turno di Liga e contro l’Atalanta in Champions League la settimana prossima potrebbero essere ben 8 gli assenti. Oltre a Carvajal, in questo momento sono fuori anche Marcelo, Sergio Ramos, Hazard, Militao, Valverde, Rodrygo e Odriozola.