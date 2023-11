Real Madrid, tutto su Alphonso Davies: la strategia di Perez

Si vedrà, ma intanto l’obiettivo più concreto in sede di mercato per i Blancos sembra essere Alphonso Davies. L’esterno sinistro canadese del Bayern Monaco è il prescelto per rinforzare una zona di campo in cui il Real è oggettivamente in emergenza, al punto da dover adattare Eduardo Camavinga.

Sotto contratto fino al 2025 con i tedeschi, Davies, classe 2000, non è insensibile al fascino del Real, che secondo quanto riportato da As è pronto ad intensificare i contatti con l’agente del giocatore, Nedal Huoseh. A Madrid si punta infatti ad avere la preferenza del giocatore, sia per evitare scontri con il Bayern, il cui presidente Herbert Hainer si è detto fiducioso che Davies possa restare in Germania, sia soprattutto per evitare pericolose aste con club di Premier League.

Anche Manchester City e Chelsea, infatti, sono sulle tracce di Davies e potrebbero spingersi a fare al Monaco offerte più alte rispetto a quella che ha in preventivo il Real Madrid. Dalle parti del Bernabeu non sembrano infatti voler andare oltre i 50 milioni, cifra giudicata consona considerando ruolo, prospettive e durata del contratto di Davies, arrivato in Germania nel 2019.

