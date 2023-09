Real Madrid-Union Berlino, lo strano derby della famiglia Kroos

Di sicuro non avrebbero optato per questa soluzione i fratelli Kroos. Se infatti Toni è ancora un punto di riferimento per il centrocampo di Carlo Ancelotti, il fratello minore Felix, classe '91, quindi di un anno più giovane rispetto all'ex nazionale tedesco, lavora proprio per l'Union Berlino, il club per il quale ha disputato più partite in una carriera che non lo ha visto raggiungere i livelli del fratello, se è vero che Kroos jr ha galleggiato a lungo tra seconda e terza serie con le seconde squadre di Werder Brema e Hansa Rostock, prima di approdare proprio all'Union con cui ha disputato oltre 100 partite, risultando decisivo per la promozione in Zweite Bundesliga, avvenuta nel 2019.