Real Madrid, Valverde dà un pugno in faccia a Baena del Villareal

Il centrocampista del Real Madrid Federico Valverde ha preso a pugni il giocatore del Villarreal Alex Baena dopo la sconfitta per 3-2 di ieri al Bernabeu. Valverde secondo quanto riportano i giornali spagnoli era molto arrabbiato perchè il suo avversario "ha preso in giro la sua famiglia" e il suo entourage sostiene che aveva "un motivo molto serio" per l'aggressione che è avvenuta nel parcheggio. Il 24enne del Real ha aspettato Baena e appena lo ha visto gli ha dato un pugno in faccia mentre il 21enne spagnolo si dirigeva verso l'autobus del Villareal. Baena sta valutando di denunciare per l'aggressione subita l'uruguaiano del Real avendo come sostiene le prove.