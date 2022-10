Real Madrid, Valverde: “Devo segnare 10 gol. Non voglio essere causa ritiro Ancelotti”

Insieme a Benzema e Courtois, in casa Real Madrid è lui l'uomo del momento: Federico Valverde. Il centrocampista sta alzando il suo livello di gioco e, finalmente, sta trovando anche una certa continuità a livello realizzativo. Il giocatore, infatti, era stato oggetto di analisi e anche di autocritica da parte di mister Carlo Ancelotti che solamente poche settimane fa aveva rivelato di aver detto all'uruguaiano: "Se non riesci a fare almeno 10 gol in una stagione, io devo prendere il patentino (da allenatore ndr) e stracciarlo per andare in pensione".