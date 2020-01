Real Madrid, Valverde eroe… per un rosso: “Tutti si sono complimentati. Anche Simeone si è avvicinato”

Il Real Madrid ha trionfato nella Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid. Un successo arrivato ai rigori dopo una gara combattuta senza esclusione di colpi. La conferma arriva anche dall’espulsione di Federico Valverde, centrocampista blancos, autore di un brutto fallo ai danni di Morata. L’attaccante era lanciato a rete e il calciatore di Zidane ha deciso di spendere un intervento molto duro pur di non far calciare l’avversario. Una scivolata costata il cartellino rosso a Valverde ma anche… i complimenti di tutti. Compagni e non solo.

SORPRESO – Parlando a El Chiringuito TV, Valverde ha ammesso in merito al suo fallo e alla sua uscita dal terreno di gioco: “Non avrei dovuto fare un intervento così ruvido. Mi sono scusato con Morata. È l’unica cosa che potevo fare. I giocatori del Real Madrid mi hanno elogiato quando ho lasciato il campo e anche tutto lo staff tecnico mi ha sostenuto. Persino Simeone si è avvicinato, anche se non era obbligato. La vittoria? Sono felicissimo è incredibile”, ha detto Valverde.