Real Madrid, Valverde segna e tifosi festeggiano con il “Siuuu” di Cristiano Ronaldo

Curiosità sugli spalti per la Supercoppa spagnola

Il Real Madrid vince contro il Barcellona nella semifinale di Supercoppa di Spagna. 3-2 per i Blancos di Carlo Ancelotti che ringraziano la rete del successo firmata da Federico Valverde. Un gol che vale l'approdo in finale ma che lascia anche tanta curiosità. Non per quanto avvenuto sul rettangolo da gioco, quanto per quello accaduto sugli spalti.