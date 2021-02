Real Madrid, Varane come Sergio Ramos? Il centrale può dire addio anche in estate…

Raphael Varane è uno dei senatori del Real Madrid ma esattamente come l’altro scudiero della difesa blanca, potrebbe dire addio nella prossima finestra di mercato. Il francese, tra i protagonisti dello straordinario ciclo di vittorie che ha portato i Galacticos a dominare in Spagna e in Europa negli ultimi anni, potrebbe lasciare la capitale a fine stagione.

Titolare inamovibile anche con la Nazionale francese, con la quale è diventato campione del Mondo nel 2018, il difensore classe 1992 è, alla pari di Sergio Ramos, un vero e proprio punto interrogativo per la dirigenza madrilena. Come riporta AS, infatti, nonostante il suo contratto abbia scandenza nel giugno 2022, i vertici del Real potrebbero dover fare i conti con una sua cessione già in questa prossima finestra di mercato per non rischiare di perderlo a parametro zero l’anno dopo. Le pretendendi per Varane non mancano. Da capire come andranno i dialoghi per l’eventuale rinnovo…