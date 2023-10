Real Madrid verso il Clasico, Ancelotti gela Modric: “Non spiego le mie scelte”

“Sarà il primo Clasico di questa stagione, ce ne sarà altro e magari altri ancora in altre competizioni - ha aggiunto Ancelotti - La partita sarà importante, ma non decisiva, la stagione è ancora molto lunga. Ci aspettiamo il solito Barcellona di sempre, una squadra forte in attacco e in difesa. Quest’anno sono entrati in squadra tanti giovani di qualità".