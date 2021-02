Real Madrid, Zidane ammette: “Intervento Sergio Ramos? Era arrivato al limite. Ora più sereno”

Una vittoria importante, quella del Real Madrid contro l’Huesca nell’ultimo turno di Liga. Un successo arrivato in rimonta e che porta un po’ di serenità nell’ambiente blancos. Serenità di cui aveva bisogno anche il capitano Sergio Ramos, operato con successo nelle scorse ore per il problema al ginocchio. Come affermato da Zinedine Zidane, El Gran Capitan era giunto ad un livello di sopportazione troppo elevato che non gli consentiva di stare bene e affrontare col piglio giusto il proseguimento della stagione.

Zidane: “Sergio Ramos era arrivato al limite”

“Per Sergio era importante ritrovare serenità e credo che ora l’abbia ritrovata”, ha spiegato Zidane in conferenza stampa dopo il successo in campionato. “Ha deciso di operarsi perché era arrivato al limite ormai. L’operazione è andata bene. E adesso inizierà a lavorare per tornare al più presto con noi”.

Sulla vittoria in Liga: “Era molto importante vincere oggi considerano le difficoltà avute nell’ultimo periodo. E’ una buona vittoria, sono tre punti importanti. Abbiamo fatto una partita di carattere. La cosa importante oggi era vincere e ci siamo riusciti”, ha concluso il mister.