Real Madrid, Zidane ammette: “Perché Hazard non ha giocato? Ho avuto paura si facesse male di nuovo”

Secco 2-0 per il Real Madrid che batte il Granada in campionato grazie alle reti di Casemiro e del solito Benzema. Sorride Zinedine Zidane che, però, ammette anche un particolare interessante relativo a Eden Hazard. Come noto, l’attaccante belga sta soffrendo da diversi mesi a causa di vari infortuni che non gli hanno ancora permesso di giocare con costanza o, come nel match di ieri, di essere “rischiato” sul campo.

Come riporta il Daily Mail, il tecnico francese ha ammesso di non aver fatto entrare Hazard per paura che potesse farsi male di nuovo…

Zidane e il mancato inserimento di Hazard

“Era una partita dura, difficile. Per questo ho pensato non fosse il caso di metterlo”, ha detto Zidane facendo riferimento all’infortunio di Rodrygo alla fine del primo tempo e l’inserimento di Asensio anziché quello più naturale di Hazard. “Sinceramente bisogna fare un passo alla volta e non pensavo fosse il momento giusto per mettere Eden e farlo tornare in campo. Dobbiamo fare attenzione. Adesso riposeremo e piano piano lui tornerà in squadra a giocare.