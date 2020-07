Real Madrid, Zidane ci crede: “Combatteremo fino all’ultimo secondo per passare il turno contro il Manchester City”

Zinedine Zidane ci crede. Il tecnico del Real Madrid, dopo l’ultima partita disputata in Liga e pareggiata per 2-2, pensa ai prossimi impegni e soprattutto al ritorno degli ottavi di finale contro il Manchester City dove i blancos saranno chiamati a ribaltare l’esito della sfida d’andata.

L’allenatore francese ha commentato ai microfoni dei media spagnoli, come riporta anche Marca, il pareggio ottenuto in casa del Leganes ma ha anche lanciato un chiaro segnale ai prossimi rivali inglesi.

Zidane: “Combatteremo fino alla fine contro il Manchester City”

“Posso dire che è stata una stagione spettacolare”, ha esordito Zidane dopo l’ultimo impegno in Liga. “Non abbiamo vinto contro il Leganes, è vero, ma ci tenevo a non perdere. Adesso è il momento di riposare, poi penseremo alla Champions League”. E proprio in vista della Coppa: “Ora devo mandare i ragazzi in vacanza, ma non una vera vacanza. Devono staccare un po’ di testa. Non andremo certo in vacanza ma un periodo di riposo ai giocatori devo concederlo. Questo finale di Liga è stato spettacolare e pesante. Ma serve staccare un po’ la spina e solo dopo penseremo alla Champions e al ritorno degli ottavi contro il Manchester City. Combatteremo fino all’ultimo secondo per passare il turno”. E sui giocatori: “Jovic? Ha talento ed è giovane. Ha subito tanti infortuni in stagione, bisogna dargli fiducia. Spero di riuscire a recuperare i calciatori infortunati, tipo Hazard. Magari lo avremo a pieno ritmo per la Champions”.

