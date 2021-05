Real Madrid, Zidane ci crede: “Liga e Champions League. Ce la possiamo fare”

Il tecnico blancos sogna in grande

Una vittoria per continuare a mettere pressione alle rivali. Il Real Madrid vince in campionato contro l'Osasuna e si conferma in piena lotta per la Liga. Sorride Zinedine Zidane che sarà chiamato, insieme alla sua squadra, ad un altro sforzo, questa volta in Champions League dove nella semifinale di ritorno ci sarà da superare il Chelsea. Al termine della sfida del torneo spagnolo, il mister blancos ha commentato il momento dei suoi dicendosi fiducioso per i due obiettivi rimasti.

Come riporta ESPNZidane crede nel doppio successo: "Non dico che vinceremo, ma dico che ce la possiamo fare", ha detto il tecnico francese. "Abbiamo affrontato molte cose in questa stagione eppure siamo qui, ci siamo e continuiamo ad esserci. Abbiamo vinto contro l'Osasuna e combatteremo così fino alla fine. Ripeto. Non dico che ce la faremo ma che possiamo riuscirci". Sulla squadra e il problema fisico subito da Varane: "Non credo sia nulla di grave, anche lui ha detto che crede sia una cosa piccola. Spero di averlo in Champions così come Sergio Ramos. Credo stia recuperando e sia pronto. Se lo sarà giocherà contro il Chelsea".