Real Madrid, Zidane: “Clásico? Giochiamo quando ci viene detto, nessun problema”

Reduce dal 5-0 contro il Leganes, dopo il rinvio del Clasico, il Real Madrid domani – sabato 2 novembre – torna in campo al Bernabeu contro il Betis. Così Zinedine Zidane nella conferenza stampa della vigilia: “Per la partita col Barcellona devo dire che non si tratta di un problema, ma, appunto, di una partita. Noi semplicemente giochiamo quando ci viene detto, saltando il Clasico abbiamo avuto un po’ più di tempo per preparare la sfida al Leganes. Contro i blaugrana giocheremo il 18 dicembre, nessun problema. Ora arriva il Betis e siamo concentrati su domani, tutte le squadre arrivano convinte di poter portare a casa qualcosa. È normale, è sfida difficile, dobbiamo dare il massimo”.

Su Gareth Bale: “Argomento vecchio: lui è qui con noi, ha la testa giusta e non devo convincerlo a restare. È tornato dal suo viaggio per cui aveva il permesso, sta meglio ma non è al momento disponibile”.

Su Eden Hazard: “Contro il Galatasaray ha creato diverse occasioni da gol e ha provato a tirare più volte. Sono contento di quello che sta facendo, si sta impegnando, è sul punto di trovare la via della rete”.