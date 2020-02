Real Madrid, Zidane e la stima per Guardiola: “E’ il migliore al mondo”

Sono parole di forte stima quelle che Zidane ha speso per elogiare Pep Guardiola. I due si affronteranno per gli ottavi di Champions League e durante la conferenza stampa pre partita il tecnico francese ha parlato così del collega: “Non è una sfida tra me e Guardiola, è solo una bellissima partita di calcio che non vediamo l’ora di giocare. E’ il miglior allenatore del mondo, lo ha dimostrato ovunque, al Barcellona prima e poi al Bayern e al City. Ho parlato spesso con lui, l’ho sempre trovato molto interessante. E mi ha dato diversi suggerimenti“.

Il tecnico francese poi si è soffermato sulla situazione legata a Eden Hazard: “Non spetta a me l’ultima parola se debba operarsi o meno. Ci sono professionisti competenti per esprimere sulla sua situazione, ma posso dirvi che il ragazzo è triste e lo siamo noi. Possiamo pensare soltanto al suo ritorno e sperare che ritorni nel miglior modo possibile”.