Real Madrid, Zidane e non solo: altri 5 big verso l’addio a fine stagione

Aria di rivoluzione in casa madrilena

Aria tesa in casa Real Madrid. Ci si gioca la Liga all'ultima giornata e si programma anche il futuro del club che potrebbe non vedere più Zinedine Zidane alla guida. Lo affermano i media spagnoli ormai da settimane ma adesso, secondo Marca, Zizou non sarebbe l'unico a poter lasciare i blancos al termine dell'annata.