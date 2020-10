Real Madrid, Zidane: “Finalmente Hazard ha trovato regolarità. Non ho fatto i cambi pensando all’Inter”

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della sua squadra contro il Huesca per 4-1. Adesso il Real Madrid può pensare alla sfida praticamente da dentro o fuori contro l’Inter in Champions League: Oggi sono felice anche per Eden Hazard, finalmente sta ritrovando regolarità dopo un periodo per lui complicato. L’altra volta 20 minuti, oggi ha giocato dall’inizio. Sappiamo la qualità che ha Eden. Si possono vedere molte cose in campo grazie alle sue giocate. Se pensavo all’Inter quando ho fatto i cambi? No, non li ho fatti per quello. Vedremo chi giocherà, ora dobbiamo goderci i tre punti e poi penseremo alla sfida con l’Inter”.