Real Madrid, Zidane furioso: videochiamata della discordia. Ecco cosa è successo

Sarebbe dovuto essere un modo per unire il gruppo in questo periodo di distacco e di emergenza per il coronavirus. Invece, la videochiamata fatta da Zinedine Zidane ai giocatori del Real Madrid pare aver avuto l’effetto opposto.

Come riporta Sport, che cita El Chiringuito, alcuni giorni fa i media spagnoli hanno appreso che Zidane aveva riunito tutti i suoi giocatori per una videochiamata allo scopo di sapere quali fossero le condizioni dei ragazzi e provare ad alzare l’umore in un momento molto complesso per tutto il mondo, sportivo e non. Un bel gesto che sarebbe dovuto restare segreto ma che in qualche modo è giunto alla stampa facendo infuriare il tecnico. Come rivelato da El Chiringuito, infatti, l’effetto è stato contrario agli intenti con Zizou furoso con i suoi per aver comunicato pubblicamente di quell’incontro virtuale.