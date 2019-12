Real Madrid, Zidane: “Il Var è importante per il calcio. Guardiola miglior mister al mondo”

Dopo lo 0-0 nel derby col Barcellona, Real Madrid chiamato a vincere domani sera – domenica 22 dicembre – in casa contro l’Athletic Bilbao. Ecco le parole di Zinedine Zidane in conferenza: “Altra partita, altro avversario tosto, altra battaglia. Sta facendo bene da inizio stagione, sappiamo a cosa andremo incontro: siamo pronti a far bene, metteremo tutta l’energia residua sapendo che è l’ultima partita dell’anno solare. Il Var? La tecnologia è importante, dobbiamo tutti essere a favore del Var, perché elimina più che può gli errori. Sulla polemica dico questo, poi certo, ogni cosa è fallibile, non parlo più del caso col Barcellona perché il passato è passato e penso solo a domani”.

E ancora: “Sono dodici partite di fila che non perdiamo, è vero, ma non sta a me ora giudicare quelli che inizialmente mi andavano contro. Ognuno racconta la propria opinione, io continuo a ritenermi fortunato per il fatto che alleno il club più prestigioso del mondo e che mi alzo dal letto ogni giorno per mettere in pratica la mia passione più grande. Ciò che accade nel mondo esterno non posso controllarlo, mi basta essere orgoglioso di quello che faccio ogni giorno”.

Sulla sua esperienza da mister: “Non so fino a quando allenerò, dipende dalle sensazioni che avrò nel corso del tempo. Forse sono un allenatore diverso, atipico, ma a me interessa giorno per giorno quello che vivo e che percepisco. E così le persone che lavorano con me – ha proseguito Zidane -. Non credo comunque che sarò in panchina fino a 60-70 anni“.

Su Guardiola, che si è detto contento di sfidare il Real negli ottavi di Champions: “Per me è lo stesso, ci siamo affrontati tante volte in carriera. Lo rispettavo da giocatore, lo rispetto da allenatore, perché penso sia il migliore al mondo. Lo ha dimostrato sempre, in ogni circostanza”.