Real Madrid, Zidane incensa Benzema: “È il miglior attaccante francese della storia”

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Real Madrid-Atletico Bilbao, finita 3-1 per i blancos, il mister dei galacticos Zinedine Zidane ha commentato il sucesso ma soprattutto la grandissima prestazione di Karim Benzema, autore dell’ennesima doppietta decisiva.

Zidane: “Benzema è il miglior attaccante francese della storia”

“Quando giochi undici contro dieci, se interpreti bene la partita, puoi renderla più facile, ma è stato il contrario”, ha ammesso Zidane non pienamente soddisfatto dalla prova nonostante la vittoria. “Siamo stati troppo frettolosi, potevamo essere più pazienti. Dopo la quarta partita in dieci giorni sono comunque arrivati altri tre punti e dobbiamo essere molto contenti. Courtois ha fatto una grande parata alla fine, è vero, ma abbiamo meritato la vittoria. L’importante era vincere e ci siamo riusciti”.

Poi, l’elogio al centravanti francese, autore di due gol decisivi: “Benzema? Per me è il migliore attaccante francese della storia e quello che sta facendo lo dimostra. Non pensa solo al gol, ma alla fine è sempre decisivo. Senza fare una grande partita oggi ha segnato due gol. C’è sempre, come i grandi giocatori”. E ancora: “È un giocatore più completo ora di quanto non lo fosse prima. Non è un numero 9 puro, non pensa solo a segnare gol ed è quello che amo di lui”.