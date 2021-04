Real Madrid, Zidane: “Mio futuro? I contratti non significano nulla…”

"Io fortunato? Può essere, ma non sono neppure un disastro di allenatore..."

Il futuro di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è decisamente incerto. Non solo i rumors di mercato, adesso anche le stesse dichiarazioni del diretto interessato. Parlando a margine della sfida di campionato sul campo del Getafe, Zizou ha detto ai media: "Ad oggi non so nulla. Non guardo al futuro, né ora né quando si diceva che bisognava esonerare Zidane".