Real Madrid, Zidane: “Non riesco a spiegarmi la sconfitta con l’Alaves. Non abbiamo regolarità”

Dopo l’importante vittoria di Champions League contro l’Inter, il Real di Zidane è già tornato sulla terra con la sconfitta di ieri contro l’Alaves. Zizou è amareggiato dopo la sconfitta in campionato, mentre il suo Real non riesce a trovare continuità.

“NON SIAMO REGOLARI”

“Non ho spiegazioni per la gara contro l’Alaves, alterniamo troppi momenti buoni ad altri brutti. Come l’altro giorno a Milano abbiamo fatto una bella partita anche con l’Alaves ma senza riuscire a vincere il match – dichiara un rammaricato Zidane – . Tre giorni dopo, fare una partita come questa in casa è difficile, ma è la nostra realtà oggi. Quello che faremo è continuare a lavorare, cercando di recuperare tutti i giocatori e quindi cambiare le dinamiche. Non abbiamo regolarità nelle nostre partite e nei nostri risultati. Al momento è il problema che abbiamo: la regolarità”.