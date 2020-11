Real Madrid, Zidane: “Oggi abbiamo perso due punti, ma questi ragazzi vanno solo ringraziati”

Il Real Madrid si inceppa ancora e non va oltre l’1-1 in casa del Villareal di Unai Emery. Nonostante l’infermeria piena, Zidane non cerca alibi: “Oggi meritavamo di ottenere molto di più – dichiara il tecnico delle Merengues in conferenza – . Il cambio di Mariano Diaz? Non giocava da molto tempo ed era esausto, era un cambio che dovevo giocarmi”. Zidane passa poi al delicato tema Isco, sempre più verso la cessione: “La notizia di Isco che vorrebbe lasciare il Real? Non parliamo di cosa c’è dietro, Isco ora è qui e basta. Per quanto riguarda la partita abbiamo perso due punti, ma i miei giocatori devono essere ringraziati per lo sforzo che hanno fatto – precisa Zidane – . Mi dà fastidio il pareggio per lo sforzo che abbiamo fatto. Le critiche? Voi ragazzi continuate a fare quello che fate e io continuo il mio lavoro”. Zidane conclude analizzando il ritorno alla continuità di Hazard: “Sta giocando e ci fa piacere, piano piano tornerà a farlo con regolarità, ora siamo in una fase in cui è importante gestire il suo minutaggio”.