Real Madrid, Zidane… per sempre: la proposta di Florentino Perez

Zinedine Zidane al Real Madrid per sempre, o almeno fino a quando il francese vorrà. Questa la pazza idea del presidente del Real Madrid Florentino Perez che pensa sempre più ad un ruolo “alla Sir Alex Ferguson al Manchester United”, per il suo mister. Il patron non vuole dire addio all’allenatore che ha riportato la squadra alla vittoria e ai più importanti titoli in Europa ed ecco che sarebbe pronto ad un’offerta molto speciale.

Real Madrid, l’idea di Florentino Perez per Zidane

Assolutamente soddisfatto del lavoro svolto dall’allenatore francese, Perez avrebbe in mente una proposta innovativa per trattenere Zidane anche in futuro. Secondo quanto riportano Ok Diario e El Chiringuito Tv, infatti, il patron vorrebbe offrire un contratto a tempo indeterminato al mister dei blancos. Zidane avrebbe dunque la possibilità di decidere in completa autonomia quando dire basta e andare via. Ma non solo. Nei piani di Florentino Perez ci sarebbe anche l’idea di trasformare la figura del tecnico dandogli di fatto poteri come un CEO per controllare tutti i processi sportivi nel club di Madrid. Da capire se il ruolo di Zidane diventerebbe tale fin da subito o solo dopo aver lasciato ufficialmente la posizione da allenatore.

