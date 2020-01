Real Madrid, Zidane pigliatutto: “Coppa del Re? Cambiamo la nostra storia…”

Il Real Madrid vuole vincere tutto. Parola di Zinedine Zidane. Il tecnico dei blancos si prepara alla gara di Copa del Rey contro il Saragozza e annuncia l’intenzione di cambiare la storia della competizione.

Un torneo fin qui abbastanza indigesto per la squadra di Madrid, capace di trionfare solamente per tre volte negli ultimi 30 anni. Zidane si è detto pronto ad invertire il trend: “Quando indosso la maglia del Real, in qualsiasi partita voglio fare bene. Ci aspetta una partita in Coppa e vogliamo dare tutto per cambiare la nostra storia recente”, ha dichiarato il francese in conferenza. “Sicuramente sarà una partita complicata e noi dovremo metterci massima concentrazione e intensità”. E sul mercato: “Non mi piace? No, non è vero che non mi piace il mercato invernale. Fino al 31 tutto può succedere, ma io comunque ho una squadra, ho già i migliori giocatori”.