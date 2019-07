Real Madrid, Zidane: “Pogba? Il club sa quello che ci serve. Su James Rodriguez…”

“Sono felice perché stiamo lavorando molto bene, riusciamo ora ad approcciarci alle partite nel modo in cui vogliamo”. Sono le parole dell’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, che nella notte italiana ed europea è intervenuto in conferenza stampa dal Canada, sede della tournée dei blancos, per discutere specialmente di mercato: “Pogba è il nostro pezzo mancante del puzzle? Il club sa perfettamente quello che vogliamo e che il mercato, essendo aperto fino al 31 agosto, può comportare arrivi ed uscite. Vedremo quello che succederà col francese, abbiamo un piano, ma oggi siamo concentrati sulla partita di domani (contro il Bayern Monaco, alle 2 di notte italiane, ndr)”. Alla domanda se alla sua squadra manca un centrocampista delle qualità del suo connazionale risponde: “Non dico nulla, è sempre la stessa questione: il club sa cosa vogliamo e si concentrerà su quello…”.

Sulle uscite: “Non è facile il ruolo dell’allenatore, ma mi piace parlare con tutti i giocatori perché voglio essere molto chiaro. Tutti conoscono il proprio ruolo”. Su James Rodriguez, su cui è maggiore l’assalto dell’Atletico Madrid rispetto a quello del Napoli: “Adesso è in vacanza ed è di proprietà nostra, non posso dire di più sul suo conto”. L’importanza di un giocatore come Hazard: “Arriva in questo club nel momento giusto della sua carriera, ha qualcosa di speciale e lo sanno tutti. Sappiamo delle sue qualità e quanto possa essere importante per migliorarci: fa la differenza e nel calcio di oggi è fondamentale avere un fuoriclasse così”.