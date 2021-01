Real Madrid, Zidane positivo al Covid-19

Non certo un bel momento per Zinedine Zidane che dopo l’eliminazione dalla Copa del Rey e le tante voci sul suo possibile addio al Real Madrid, deve anche fare i conti col coronavirus. Infatti, la società madrilena ha reso nota la positività del proprio tecnico attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale e sui canali social del club.

Per il mister francese, quindi, subito isolamento per evitare che il contagio si diffonda al resto della squadra che verrà monitorata come sempre con i vari tamponi prima di ogni gara.