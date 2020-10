Real Madrid, Zidane: “Prestazione deludente, nel primo tempo potevamo subire tre reti”

Zinedine Zidane ha commentato ai microfoni di Movistar LaLiga il clamoroso ko del suo Real Madrid, caduto sotto i colpi del Cadice.

LE PAROLE DI ZIDANE

“Non penso che ci siano spiegazioni al nostro ko di oggi – ha dichiarato uno sconsolato Zidane. Abbiamo giocato una brutta partita, soprattutto nella prima parte, che è stata brutta sotto ogni punto di vista. Abbiamo sofferto troppo fisicamente, abbiamo faticato ad entrare nel gioco, alla fine la nostra prestazione ci è costata i 3 punti. Può capitare di fare una brutta partita, può succedere a tutti. Inoltre, il nostro avversario ha meritato. Se nella prima tempo avessimo preso 2 o 3 reti non ci sarebbe stato niente da dire. Adesso inizia un ciclo di partite molto importante, ma questo lo sapevamo. Non sono preoccupato in vista della Champions e del Clasico, adesso ci rimettiamo a lavorare”.