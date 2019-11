Real Madrid, Zidane replica a Leonardo: “Mbappé? Ho solo detto ciò che desidera…”

Continua il botta e risposta a distanza fra il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane e il direttore dell’area tecnica del Paris Saint-Germain Leonardo. Il motivo? L’allenatore si era espresso sul talento dei parigini Kylian Mbappé, quindi non un suo tesserato, sostenendo che il suo sogno è quello di vestire la maglia dei blancos; l’ex Milan si è detto infastidito da tali messaggi, invitando Zidane a non dire più nulla sull’attaccante classe 1998, anche perché non è la prima volta che succede. La controreplica del tecnico non è tardata ad arrivare: “Ho detto solo quello che il giocatore vuole – ha detto nella conferenza stampa prepartita contro l’Eibar -, cioè che il suo sogno è giocare per il Real”. Qualcosa bolle in pentola, probabilmente Leonardo sa che prima o poi dovrà privarsi della stella più importante della sua squadra…