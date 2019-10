Real Madrid, Zidane: “Rischio il posto? Penso solo a domani. Io vorrei star qui per sempre…”

Tutti parlano di ultima spiaggia per il Real Madrid, impegnato domani in Champions League contro il Galatasaray a Istanbul. Mister Zinedine Zidane suona la carica, un solo punto nelle prime due giornate della competizione non possono andar bene ai blancos: “Domani arriva un match in cui dobbiamo assolutamente dimostrare chi siamo, sappiamo di non esser partiti bene in Champions League – ha detto in conferenza stampa -. La pressione ci sarà, ma tra giocatore e allenatore sono 18 anni che sono al Real Madrid e questi momenti si vivono, comunque non cambierà nulla dalle altre volte. Cercheremo fino all’ultimo di fare 3 punti, dobbiamo vincere”.

E ancora: “Rischio il posto? Non lo so, sapete voi meglio di me com’è la situazione, io posso solo dire che vorrei rimanere qui per sempre. Si parla di tante cose, dei giocatori che non rendono, dei risultati, della mia posizione… Io penso solo a domani, mi piacciono le situazioni difficili: voglio personalità dai ragazzi”.